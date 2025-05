Genoa-Milan, le probabili formazioni: la coraggiosa scelta di Conceicao

Qui Milan - Sérgio Conceição avrà tutto l'organico a sua disposizione e potrà far ruotare i giocatori nelle prossime partite. La scelta, coraggiosa, è però quella di testare la probabile formazione titolare per la finale di Coppa Italia contro i rossoblu per poi fare turnover alla prossima di campionato. Davanti, più Tammy Abraham che Luka Jović. Vediamo, dunque, le probabili formazioni per Genoa-Milan di 'Marassi'.