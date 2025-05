Il countdown è iniziato: mancano 10 giorni alla finale di Coppa Italia contro il Bologna e, in questo periodo, il tifoso del Milan segue con apprensione sia cosa accadrà presto in campo sia i 'rumors' di calciomercato che, inevitabilmente, in questo mese di maggio iniziano a rincorrersi uno dopo l'altro. L'ultima indiscrezione parla, nello specifico, di un affare in vista con il Chelsea. Club con cui, storicamente, i rossoneri vantano ottimi rapporti e che in passato ha portato decisamente qualche bella soddisfazione alla causa del Diavolo. PROSSIMA SCHEDA