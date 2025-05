Ecco le probabili formazioni di Genoa-Milan: Sérgio Conceicao non dovrebbe proporre alcuna sorpresa. In attacco dovrebbe esserci ...

Il tecnico Sérgio Conceicao non dovrebbe proporre sorprese, come riferito dai colleghi di 'gazzetta.it'. Tra i pali ci sarà come al solito Mike Maignan, mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia. In mezzo al campo la coppia composta da Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana e ai loro lati Alex Jimenez e Theo Hernandez. In attacco, infine, ci sarà Tammy Abraham, al posto dell'acciaccato Luka Jovic, coadiuvato da Christian Pulisic e Rafael Leao. In panchina, dunque, Santiago Gimenez.