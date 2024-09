Francia-Italia, le probabili formazioni: Spalletti fa un’altra rivoluzione

Nella giornata di venerdì 6 settembre, alle ore 20:45, andrà in scena Francia-Italia, match valevole per la Nations League 2024-2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. A fare da cornice a questa grande classica del calcio internazionale sarà lo Stade de France di Saint Denis, dove si sono svolte le gare di atletica e non solo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per gli azzurri soprattutto c'è da cancellare un pessimo Campionato Europeo.