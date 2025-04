Derby Milan-Inter, Conceicao cambia ancora! La probabile formazione

Derby Milan-Inter, la probabile formazione di Sergio Conceicao per le semifinali di Coppa Italia. Altri cambi possibili per il portoghese

Derby Milan-Inter , i rossoneri si giocano tantissimo: la Coppa Italia resta l'ultimo obiettivo stagionale raggiungibile. Per conquistare la finale servirà battere i nerazzurri. Domani ci sarà l'andata e Conceicao dovrebbe giocarsela al massimo. Ecco la probabile formazione rossonera per il derby contro l'Inter da Sky Sport.

Derby Milan-Inter, probabile formazione: sorpresa a destra. Mentre Leao...

Solito modulo per Sergio Conceicao, ovvero 4-2-3-1 ma a destra dovrebbe giocare Alex Jimenez più Kyle Walker a copertura delle sortite offensive di Dimarco. In difesa dovrebbe la coppia Gabbia-Thiaw, a centrocampo quella Fofana-Reijnders. Rafa Leao dovrebbe partire dall’inizio, con Pulisic da trequartista. In avanti Abraham in vantaggio su Gimenez e Jovic, mentre Musah potrebbe ancora insidiare Jimenez. Ecco la probabile formazione del Milan per il derby contro l'Inter.