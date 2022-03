Cagliari-Milan, la probabile formazione: novità sulla trequarti

Ecco la probabile formazione rossonera di Cagliari-Milan, gara che si giocherà domani sera alla Sardegna Arena. Le ultime da Sky Sport

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Cagliari-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022 , secondo Sky Sport. Il tecnico potrebbe effettuare qualche di formazione rispetto alla partita vinta contro l'Empoli a San Siro. Ecco la probabile formazione di Cagliari-Milan, anche se sono attese novità dopo la rifinitura, in programma alle ore 15

CENTROCAMPO - Molto dipenderà dalle condizioni di Sandro Tonali: l'ex Brescia dovrebbe allenarsi con il resto dei compagni nella giornata di oggi, ma a Cagliari potrebbe partire dal primo minuto la coppia composta da Franck Kessie e Ismael Bennacer. Panchina per Bakayoko.

TREQUARTI - Qui ci sono i dubbi principali. L'unico sicuro del posto, al momento è Rafael Leao. Sulla destra c'è il solito ballottaggio tra Saelemaekers e Junior Messias. Al centro, invece, potrebbe giocare Rade Krunic, visto che Brahim Diaz è in dubbio per una botta presa in allenamento.