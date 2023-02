Atalanta, la probabile formazione per il Milan: Hojlund-Lookman in attacco

In occasione del match tra Milan e Atalanta il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini potrebbe lanciare Hojlund e Lookman dal primo minuto

Alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio il Milan affronterà l'Atalanta in occasione del 24° turno di Serie A e lo farà di fronte al pubblico amico di San Siro. Il tecnico della Dea, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe scegliere Musso tra i pali e una difesa a tre composta da Toloi, Djimsiti e Scalvini. In mediana agiranno Maehle, Koopmeiners e De Roon, con Zappacosta e Ruggeri come esterni, mentre il tandem d'attacco sarà formato da Hojlund e Lookman.