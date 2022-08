Atalanta-Milan, la probabile formazione dei nerazzurri | Serie A News

Domani sera andrà in scena Atalanta-Milan, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. La sfida verrà disputata al 'Gewiss Stadium' di Bergamo con il fischio d'inizio programmato alle 20.45. I padroni di casa, così come i rossoneri, sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo aver sbancato, una settimana fa, il 'Marassi' in occasione del match contro la Sampdoria. Ecco, dunque, le probabili scelte di formazione di Gian Piero Gasperini.