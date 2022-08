Mercato Milan – Difesa, ritorno di fiamma low cost per accontentare Pioli

La sessione di calciomercato estiva sta per volgere al termine. Mancano meno di due settimane alla resa dei conti, con il Milan che continua i ragionamenti per rinforzare la squadra. Il grande obiettivo tanto cercato e voluto è stato centrato: dopo una trattativa lunghissima con il Brugge, Charles De Ketelaere è diventato rossonero e ha sistemato la trequarti di Stefano Pioli. Ma non è finita qui, perché si pensa sempre ad un centrocampista da inserire al posto di Franck Kessiè (Tiemoué Bakayoko permettendo), con Raphael Onyedika del Midtjylland che rimane l'obiettivo numero uno. Ma guai a dimenticare la difesa, che non ha ancora visto il sostituto di Alessio Romagnoli.