Atalanta-Milan, la probabile formazione nerazzurra: Maehle al posto di Gosens

Ecco la probabile formazione dell'Atalanta in vista della partita contro il Milan, valida per la 7^ giornata di Serie A

Mancano due giorni al posticipo della 7^ giornata di Serie A tra Atalanta e Milan, in programma domenica 3 ottobre alle ore 20:45 al 'Gewiss Stadium'. Come noto non ci sarà Robin Gosens, uscito molto dolorante contro lo Young Boys in Champions League. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' al suo posto giocherà Joakim Mahele, per l'occasione adattato sulla sinistra. Per il resto non ci dovrebbero essere novità particolari, Merih Demiral a parte. Il turco soffre per un problema al flessore che probabilmente non gli permetterà di prendere parte al match. Questa la probabile formazione dell'Atalanta.