Atalanta-Milan, De Ketelaere potrebbe partire titolare | Serie A News

Charles De Ketelaere potrebbe giocare dal 1' in Atalanta-Milan, seconda giornata di Serie A, gara in programma domenica sera alle ore 20:45

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come Charles De Ketelaere possa partire titolare in Atalanta-Milan, partita della seconda giornata della Serie A 2022-2023, in programma domenica 21 agosto, ore 20:45, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo.

De Ketelaere non gioca titolare, ironia della sorte, dal 22 maggio scorso: nella giornata in cui il Milan, sul campo del Sassuolo, vinceva il suo 19° Scudetto, il fantasista belga, classe 2001, terminava la sua ultima partita intera in occasione di Bruges-Anderlecht 1-1: una prestazione impreziosita dall'assist per l'ex bolognese Andreas Skov Olsen.

Atalanta-Milan, spazio a De Ketelaere sulla fascia destra?

Tre mesi dopo, in Atalanta-Milan, ecco dunque la chance per De Ketelaere di ritrovare una maglia da titolare. Tutto sta nelle valutazioni che il tecnico rossonero, Stefano Pioli, farà nelle prossime ore. Ci sono ancora tre allenamenti completi prima del viaggio della squadra a Bergamo e CDK è il grande dubbio di formazione per l'allenatore Campione d'Italia.

Non si tratterebbe, ha sostenuto il 'CorSport', di forzare i tempi, bensì di introdurre il belga nel 'tessuto Milan' a piccole dosi dopo l'esordio di Vicenza, i 45' contro la Pergolettese e lo scampolo di match finale contro l'Udinese. Qualora giocasse dall'inizio, però, in Atalanta-Milan De Ketelaere non toglierebbe il posto a Brahim Díaz, ottimo al debutto nella nuova stagione.

CDK, di fatto, entrerà in ballottaggio con Junior Messias per un posto di trequartista, a destra, del 4-2-3-1 rossonero. Per il resto, Pioli ha anche un dubbio in attacco: confermare il fantastico Ante Rebić dell'esordio in Serie A o puntare nuovamente su Olivier Giroud, che corre verso la miglior condizione? Vedremo che scelta farà.

Nessun problema, invece, per Sandro Tonali: ieri ha trascorso una parte della mattinata regolarmente in gruppo, impiegando il resto del tempo con del lavoro atletico personalizzato. Per domenica, però, non è in dubbio.