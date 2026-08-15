Le ultime sulla formazione: lo statunitense dal 1'. Panchina per Luka Modrić e Mario Gila, Samuel Chukwueze e Pervis Estupiñán titolari sulle fasce
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
A pochissimi passi dal fischio d'inizio del test internazionale, giungono importanti novità sulla probabile formazione del Milan di Rúben Amorim. Questo pomeriggio, alle ore 16:45 italiane, la Tarczyński Arena di Breslavia sarà il teatro di Manchester United-Milan, amichevole di lusso contro i 'Red Devils' di Michael Carrick. Secondo quanto riferito da SportMediaset, la vera sorpresa dell'ultima ora nell'undici rossonero riguarda la maglia da titolare assegnata a Yunus Musah: il centrocampista statunitense classe 2002 ha convinto il tecnico portoghese durante gli allenamenti, blindando la sua permanenza in extremis a dispetto delle logiche di calciomercato.
Calciomercato Milan: il riscatto di Musah e le scelte di AmorimMusah è rientrato in rossonero in questa sessione estiva dopo un prestito all'Atalanta privo di grandi sussulti, ma il suo impatto nel pre-campionato sotto la guida del nuovo allenatore ha rimescolato le gerarchie. Amorim apprezza moltissimo il classe 2002 per duttilità, corsa e qualità tecniche: caratteristiche che lo hanno rimosso definitivamente sia dalla lista degli epurati sia dall'elenco dei cedibili di Via Aldo Rossi. La prova di forza è tangibile nella decisione odierna: nella prova generale in vista del debutto in Serie A contro il Torino, lo statunitense scalza nelle gerarchie persino un totem come Luka Modrić, destinato inizialmente alla panchina.
I ballottaggi e lo schieramento tattico per lo UnitedLe ultime ore prima della partenza per la Polonia hanno sciolto i dubbi nei restanti reparti del collaudato 3-4-2-1 rossonero. In difesa si registra l'esclusione dai titolari del rientrante Mario Gila, con Filippo Terracciano scelto per completare il terzetto davanti a Lorenzo Torriani insieme a Koni De Winter e Strahinja Pavlović.
La probabile formazione ufficiale di Manchester United-MilanEcco lo scacchiere definitivo scelto da Rúben Amorim per l'ultimo collaudo estivo del Diavolo:
|Ruolo
|Giocatori (modulo 3-4-2-1)
|Portiere
|Torriani
|Difesa
|F. Terracciano, De Winter, Pavlović
|Centrocampo
|Chukwueze, Musah, Jashari, Estupiñán
|Trequarti
|Loftus-Cheek, Cissè
|Attacco
|Ramos
A disposizione: Bouyer, Pittarella, Diawara, Gila, Vladimirov, Saelemaekers, Comotto, Modrić, Ricci, Bartesaghi, Camarda. Allenatore: Amorim.
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