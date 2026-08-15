A pochissimi passi dal fischio d'inizio del test internazionale, giungono importanti novità sulla probabile formazione del Milan di Rúben Amorim. Questo pomeriggio, alle ore 16:45 italiane, la Tarczyński Arena di Breslavia sarà il teatro di Manchester United-Milan, amichevole di lusso contro i 'Red Devils' di Michael Carrick. Secondo quanto riferito da SportMediaset, la vera sorpresa dell'ultima ora nell'undici rossonero riguarda la maglia da titolare assegnata a Yunus Musah: il centrocampista statunitense classe 2002 ha convinto il tecnico portoghese durante gli allenamenti, blindando la sua permanenza in extremis a dispetto delle logiche di calciomercato.

Calciomercato Milan: il riscatto di Musah e le scelte di Amorim

I ballottaggi e lo schieramento tattico per lo United

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La probabile formazione ufficiale di Manchester United-Milan

Ruolo Giocatori (modulo 3-4-2-1) Portiere Torriani Difesa F. Terracciano, De Winter, Pavlović Centrocampo Chukwueze, Musah, Jashari, Estupiñán Trequarti Loftus-Cheek, Cissè Attacco Ramos

Musah è rientrato in rossonero in questa sessione estiva dopo un prestito all'Atalanta privo di grandi sussulti, ma il suo impatto nel pre-campionato sotto la guida del nuovo allenatore ha rimescolato le gerarchie. Amorim apprezza moltissimo il classe 2002 per duttilità, corsa e qualità tecniche: caratteristiche che lo hanno rimosso definitivamente sia dallasia dall'elenco dei cedibili di Via Aldo Rossi. La prova di forza è tangibile nella decisione odierna: nella prova generale in vista del debutto in Serie A contro il Torino, lo statunitense scalza nelle gerarchie persino un totem come, destinato inizialmente alla panchina.Le ultime ore prima della partenza per la Polonia hanno sciolto i dubbi nei restanti reparti del collaudatorossonero. In difesa si registra l'esclusione dai titolari del rientrante Mario Gila, con Filippo Terracciano scelto per completare il terzetto davanti a Lorenzo Torriani insieme a Koni De Winter e Strahinja Pavlović.Sulle fasce laterali, i ballottaggi della vigilia sono stati vinti rispettivamente da Samuel Chukwueze sulla corsia di destra e dal laterale ecuadoriano Pervis Estupiñán sul binario opposto. Nessuna sorpresa, invece, nel pacchetto avanzato: la coppia di trequartisti formata da Ruben Loftus-Cheek e Alphadjo Cissè agirà a supporto dell'unica punta Gonçalo Ramos.Ecco lo scacchiere definitivo scelto da Rúben Amorim per l'ultimo collaudo estivo del Diavolo:

A disposizione: Bouyer, Pittarella, Diawara, Gila, Vladimirov, Saelemaekers, Comotto, Modrić, Ricci, Bartesaghi, Camarda. Allenatore: Amorim.