Torino-Milan, le pagelle di Saelemaekers: “Si marca da solo”

Non bene Alexis Saelemaekers, che ha faticato ieri in Torino-Milan. Negative le pagelle del belga, anche se l'impegno non è mancato

Salvatore Cantone

Secondo pareggio consecutivo a reti bianche per il Milan, stavolta in casa del Torino, con Saelemaeers nel mirino. Il belga ci ha messo molto impegno, ma purtroppo i risultati non sono stati all'altezza. Vediamo insieme i giudizi nel dettaglio.

Per 'La Gazzetta dello Sport', per esempio: "Una traversata dalla destra al centro della trequarti, alla ricerca dell’incursione perduta. Si danna con generosità, sbatte quasi sempre addosso a Ricci". Voto 5. Per il Corriere dello Sport: "Tenta uno spunto sulla destra e chiede un rigore dopo essersi lasciato andare forse troppo platealmente, per il resto a volte sembra marcarsi da solo". Voto 5.5

Infine c'è Tuttosport, che dà 5 a Saelemaekers: "Oggettivamente Messias aveva un po' stancato, con le sue lunghissime pause. Il belga non giocava titolare dal derby dello scorso 5 febbraio, quando venne sostituito nell'intervallo per la disperazione. E quanta voglia avesse lo dimostra dopo appena un minuto di gioco, conquistando il primo calcio d'angolo della partita. Molta volontà, poca concretezza". Milan, Ibra stop: in attacco può arrivare un pezzo da 90. Le ultime news di mercato >>>

