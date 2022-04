Calciomercato Milan – Ibra stop, in attacco Diavolo su un pezzo da 90

Il Milan, impegnato nella lotta Scudetto e in fase di flessione, pensa già a come rinforzarsi nel prossimo calciomercato estivo. Dalla squadra che, al momento, ha conquistato 68 punti in 32 giornate di Serie A, infatti, andranno via Alessio Romagnoli e Franck Kessié a parametro zero. Entrambi andranno sostituiti degnamente. Inoltre, sono possibili rivoluzioni nel reparto avanzato, in particolare nel ruolo di centravanti.