Sampdoria-Milan 1-2, da Pobega super a insufficiente: pagelle a confronto

Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A, è stata anche la partita di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 si sta pian piano inserendo negli schemi di uno Stefano Pioli che lo tiene sempre di più in considerazione. Sfruttando le tantissime partite ravvicinate, il numero 32 ha sostituito Ismael Bennacer in mezzo al campo affiancando Sandro Tonali. Ma com'è andata la sua prestazione? I principali quotidiani sportivi, in edicola oggi, mettono in evidenza opinioni diverse.