Nel pomeriggio di oggi, 21 marzo 2026, è andata in scena la partita tra Juventus e Milan Primavera, gara valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato 1-1. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Primavera 1, Juventus-Milan: Domnitei salva i rossoneri. Male Colombo, le pagelle
PAGELLE MILAN
Primavera 1, Juventus-Milan: Domnitei salva i rossoneri. Male Colombo, le pagelle
Alle ore 13:00 si è giocata Juventus-Milan Primavera, gara valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco le pagelle