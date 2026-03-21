Nel pomeriggio di oggi, 21 marzo 2026, è andata in scena la partita tra Juventus e Milan Primavera, gara valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato 1-1. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA