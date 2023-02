Pagelle Milan-Tottenham, i voti di Gazzetta: Thiaw è il nuovo idolo

Le pagelle di Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Tottenham 1-0, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Tottenham 1-0, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Tătărușanu: "Blocca Emerson Royal, para Son in fuorigioco, esce molto più del solito. Coi piedi sono brividi ma … San Siro lo mette in conto. P.S.: sembra perdere tempo, perché?". Voto 6,5.

Kalulu: "Il Son di questi tempi è un figlio minore ma lui se lo mette in tasca: attento, preciso, palleggia molto e bene. Il Milan sul centro-destra rischia molto meno del temuto". Voto 6,5.

Kjær: "Nell’ultima scena del film ferma Kane da campione ed è un manifesto: che partita. Guida dietro, devia una punizione di Son, respinge Lenglet in emergenza. Super". Voto 7.

Thiaw: "San Siro ha un nuovo mito e viene dalla Germania: aggressivo, tosto, avvia l’1-0 con un lancio. Il 2-0 mancato pesa ma ora chi lo toglie?". Voto 7,5.

Saelemaekers: "Da rivedere: gran chiusura su Son. Da cancellare: lascia crossare Perišić e rischia. Partita comunque buona, di corse e corpo a corpo come esterno a tutta fascia". Voto 6. Dal 77' Messias: "Nel suo piccolo, un bell’ingresso. Tonico, vivo, si inventa una gran palla da destra che Giroud forse sottovaluta un po’". Voto 6,5.

Tonali: "Un Gattuso d.o.c. annata 2003: lotta per tre, prende botte da tutti e, quando sembra uscire, si rialza con una capriola. San Siro, quando esce, riconosce un figlio". Voto 7. Dall'86' Pobega: "Ultimi minuti al posto di Tonali. Nulla da dichiarare". Senza voto.

Krunić: "David Bowie diceva: “Mai suonare per il pubblico”. Con Rade, non c’è pericolo: oscuro, a volte ordinario ma presente. Il Milan in mezzo controlla la partita". Voto 6,5.

Theo Hernández: "La metamorfosi senza Kafka: a gennaio in sonno, qui ad alto voltaggio. La giocata dell’1-0, un’accelerazione su Romero e tanta attenzione senza palla. Ritrovato". Voto 7,5.

Brahim Díaz: "Il tuffo in porta per il gol è vagamente artistico ma conta di più l’inserimento: presente dove conta. Non sarà continuo ma utile in palleggio nel corridoio di centro-destra". Voto 7. Dal 77' De Ketelaere: "Un quarto d’ora non male: più presente di altre sere. L’errore di testa però è di piombo: Londra, con un 2-0, avrebbe avuto anche il mare". Voto 5,5.

R. Leão: "Lo speaker lo salta alle formazioni, lui per rifarsi salta Skipp, Sarr e chi capita, poi recupera in scivolata. Avesse agganciato la palla di Giroud …". Voto 6,5. Dal 91' Rebić: "Non giudicabile". Senza voto.

Giroud: "Gran Maestro dell’Ordine delle Sponde: il Milan lancia per lui e Oli ruba il copione a Kane. Pulisce il pallone, lo difende, mette in porta De Ketelaere". Voto 7.

Mister Pioli: "Nel derby ha schiacciato il tasto reset: il Milan è tornato. Anestetizza Son, Kane e Kulusevski, non i primi tre trovati al parcheggio". Voto 7.