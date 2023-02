Calciomercato Milan – Esterno, pronto l’assalto al pupillo di Maldini

Il calciomercato invernale 2023 si è chiuso senza botti per il Milan. In rossonero, infatti, è arrivato il solo Devis Vásquez, portiere colombiano classe 1998, pagato 470mila euro al Club Guaraní. Il quale, però, difficilmente farà il suo debutto in maglia rossonera, visto che, arrivato ormai a Milanello da 45 giorni, non è mai riuscito a soffiare il posto a Ciprian Tătărușanu in assenza di Mike Maignan. La prossima estate, però, il Diavolo sarà chiamato ad una mini-rivoluzione, qualunque sarà l'esito di questa stagione.