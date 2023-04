Pagelle Milan-Napoli, i voti di Gazzetta: “Maignan ancora decisivo” | News

Le pagelle di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Le pagelle di Milan-Napoli 1-0, partita d'andata dei quarti di finale della Champions League 2022-23. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Napoli 1-0, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Mister Pioli: "Replica il 4-2-3-1 del San Paolo 'aggiornato', tipo quando Leao e Diaz s'accentrano in un 4-2-2-2. Compatto, attento e un po' fortunato. Voto: 6.5."

TOP Brahim Diaz: "I momenti più divertenti sono suoi. Mobile, a volte stacca la spina, ma il gol è quasi più suo che di Bennacer: la discesa è da fenomeno. Voto: 7".

FLOP Giroud: "Non è serata per centravanti. Quello del Napoli è 'falso', Giroud entra poco nel gioco e non fa mai ua giocata degna di questo nome. Voto: 5.5."

Maignan: "Il miglior portiere del campionato e non solo. Decisivo su Zielinski, Elmas e Di Lorenzo. Ora si capisce quant'è mancato al Milan in fatto di punti e sicurezza. Voto: 7".

Calabria: "Questo Kvara non è il fenomeno che conoscevamo, però Calabria contribuisce a normalizzarlo. Recuperi, contrasti, e un gran senso della posizione. Voto: 6.5."

Kjaer: "La traversa trema ancora: sarebbe stato un gran gol, è comunque un segnale che Kjaer è tornato Kjaer. Il fatto che non ci sia Osimhen non è da sottovalutare. Voto: 6.5."

Tomori: "Tomori, invece, non è ancora tornato il Tomori di un tempo. Qualche esitazione compensata dall'assenza di un centravanti vero del Napoli. Kjaer lo aiuta. Voto: 6".

Hernandez: "Solita storia: se riuscisse a controllare quei momenti in cui cerca lo scontro, più che la giocata sarebbe un giocatore top. Spinta discreta. E fa espellere Anguissa. Voto: 6".

Krunic: "Partita di posizione: a controllare Zielinski, troppo mobile, o chi per lui, senza prendere iniziative o abbandonare la mattonella. E un gran salvataggio al via. Voto: 5.5".

Tonali: "Meno impressionante che al San Paolo, ma onnipresente. L'anima del Milan: lo prende per mano, dà i tempi della marcatura, dell'assalto e della gestione. Simbolo. Voto: 6.5."

Bennacer: "Sembra molle, mollissimo, all'inizio, con Lobotka e Anguissa che gli scappano via, poi segue la discesa ronaldiana di Diaz e segna un gol che vale un'enormità. Voto: 7".

Leao: "Una discesa da vecchio Leao, irresistibile, e poi il tiro a lato. Ha bei momenti, migliori di Kvara forse, ma si accende a intermittenza e a volte non si vede. Voto: 6".

Saelemaekers: "Il nuovo Saelemaekers sembra un altro: non più mediano equilibratore, ma ala che cerca sempre l'incursione in dribbling. Dentro, bene, per Bennacer. Voto: 6".

Rebic: "Sostituisce Diaz ormai stanco, ma l'ultima versione del croato non è quella migliore. Un po' di confusione, ma con il Napoli in dieci... Voto: s.v."