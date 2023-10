Pagelle Milan-Lazio 2-0, i voti di Tuttosport: “Leao si scatena”

Theo Hernandez : "Sporca una marea di palloni laziali ed è attento in copertura". Voto 6 .

Reijnders : "Nel primo tempo si nota solo per il palo esterno di tacco, nella ripresa sale di tono quando assume i compiti di regia. Entra nell’1-0, ogni palla è gestita con rapida intelligenza". Voto 7 .

Adli: "Alcuni lanci interessanti, ma un pizzico di coraggio in più in costruzione non guasterebbe". Voto 6.