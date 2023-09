Milan-Lazio 2-0, commento e tabellino: Pulisic e Okafor nel segno di Leao

Milan-Lazio, il commento della partita dallo stadio 'San Siro'

Gara partita a ritmi non eccessivi con le squadre che fanno possesso palla. Il Milan prova ad essere leggermente più aggressivo. I biancocelesti continuano a far girare palla nei primi minuti di gioco, con il Milan che li aspetta. Pressing costante dei rossoneri. Al 13' Kjaer si addormenta: Felipe Anderson spara sull'esterno. Pochi spunti per ora gara molto tattica. Squadre che vanno molto veloci, ma pochi spazio per ora. Al 26' ci riprova Felipe Anderson da fuori. Massa lascia giocare nonostante la partita sia abbastanza fisica. Al 33' ci prova Leao, ma il suo tiro è facile per Provedel. Al 38' si accende Leao, ma il suo cross viene deviato. Partita molto intensa al livello fisico. Clamoroso al 45': Provedel miracolo su Giroud, poi Reijnders prende il palo di tacco. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo.