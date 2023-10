Pagelle Milan-Lazio 2-0, i voti di Gazzetta: Adli il peggiore

Tomori : "Copre sul profondo i varchi lasciati dalle “salite” di Kjaer, disturba Felipe che prepara il sinistro. In generale dà ottime sensazioni: sembra stia tornando il vigilante della difesa". Voto 6,5 .

Kjaer : "Spezza la linea in avanti ma poi fatica a ripiegare. Lascia un metro di troppo a un paio di conclusioni di Castellanos, a salve". Voto 5,5 .

Florenzi : "Dentro nel quarto quarto di partita, ordinato e pure decisivo, perché cancella l’1-1 stoppando Isaksen che era riuscito a presentarsi in area piccola dopo aver saltato Tomori". Voto 6,5 .

Reijnders (il migliore) : "Leader tecnico che asseconda la propria natura olandese in ogni zona: un palo, avvia l’1-0, finale da play molto promettente". Voto 7 .

Adli (il peggiore) : "Adli In ribasso rispetto a Cagliari. Non si smarca, raggio d’azione limitato, lanci mollicci. Almeno cresce un po’ nella ripresa". Voto 5,5 .

Loftus-Cheek : " Dal tuono di Cagliari alla scossa che lo toglie dalla partita prima della mezzora. I suoi inserimenti in area mancano, ma alla lunga il Milan non ci perde, vista l’incidenza di Musah". Voto 6 .

Pulisic : "Iniziative interessanti e non sempre efficaci. Comunque una partita piena, che prende sostanza con il gol tagliando verso il centro: è la sua forza, non sanno dove andrà". Voto 7 .

Giroud: "I festeggiamenti per il 37° compleanno non vanno oltre il pre-partita. La linea alta della Lazio lo tiene lontano dalla porta, ha una chance ma Provedel dice no. Fatica a legare". Voto 5,5.