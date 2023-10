Pagelle Milan-Lazio 2-0, i voti del CorSport: “Adli dà senso al gioco”

Calabria: "Regge il confronto con Zaccagni, cerca anche di venire su. Buone coperture". Voto 6,5.

Theo Hernandez: "Non trova spazio per attaccare, ma guadagna il giallo “pesante” di Marusic in avvio di ripresa". Voto 6.

Tomori: "Tiene distante dall’area Castellanos, ringhia su qualsiasi pallone, accetta senza timori l’uno contro uno". Voto 7.

Kjaer: "Pioli si affida all’esperienza e non viene tradito. Il danese soffoca Castellanos, non perde di vista Immobile". Voto 6,5.

Florenzi: "Venti minuti di esperienza e un bel salvataggio su Isaksen". Voto 6.

Reijnders: "Quando la Lazio imposta, s’incolla a Rovella, fungendo da trequartista di disturbo. Cerca in modo costante l’inserimento, è sulla respinta di Provedel e di tacco colpisce il palo, con molte più attenuanti (per la posizione e lo scarso equilibrio) rispetto allo spreco di Leao in Champions. Non si ferma un istante, continuando a lievitare nella ripresa". Voto 7,5.

Adli: "Dà un senso compiuto al gioco rossonero, è molto più regista rispetto a Krunic. Parte con un intervento brutto su Luis Alberto e non si sa perché Massa non lo ammonisca. Crea i presupposti del gol, trovando il corridoio giusto per Leao. La promozione arriva da San Siro, che lo saluta con una standing ovation al momento del cambio". Voto 7.

Loftus-Cheek: "La sua partita dura neanche mezz’ora, 14 tocchi e 9 passaggi, poi si arrende e chiede il cambio per infortunio". Voto 6.

Pulisic: "L’americano sembra vivo anche dentro l’avvio faticoso. Intelligenza e furbizia, si stacca dalla linea arretrata della Lazio, fa un passo indietro e fulmina Provedel". Voto 7.

Giroud: "Si vede una sola volta, quando colpisce al volo e spaventa Provedel. Settanta minuti di rodaggio sotto gli occhi di Ibrahimovic, in tribuna". Voto 6.

Leao: "Anche nel primo tempo, quando gli concedono poco campo per sgommare, crea pericoli. Dopo l’intervallo, fa la differenza. Due sgassate, due gol: è il trascinatore del Milan". Voto 7.

Chukwueze: S.V.

Okafor: "Su quel pallone, Leao ha appicciato il biglietto “basta spingere”. Lo svizzero timbra il gol della sicurezza a porta vuota". Voto 6,5.

Pobega: "Fa tirare il fiato al francese e si dedica alla marcatura di Kamada". Voto 6.

Musah: "Ci mette contrasto, corsa, potenza. Va vicino al gol con una sberla di destro respinta da Provedel". Voto 6,5.

Mister Pioli: "Un'altra vittoria, schianta la Lazio alla distanza e resta al comando. È uscito come meglio non avrebbe potuto dal tracollo del derby e ha scoperto Adli, aggiungendo un titolare e soluzioni di gioco". Voto 7.

