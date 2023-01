Pagelle Milan Juventus Primavera 2-4: rossoneri a testa altissima | News

Si è svolto nel pomeriggio il match valido per la 16esima giornata del campionato primavera tra Milan e Juventus. La gara è terminata 2-4 in favore dei bianconeri grazie alle reti di Yildiz, Turco e una doppietta di Mancini. Per la squadra di Abate a segno Sia ed El Hilali. Ecco, di seguito, le pagelle della nostra www.