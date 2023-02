Pagelle Milan-Atalanta, i voti di Gazzetta: Thiaw cancella Højlund

Le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Atalanta 2-0, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Atalanta 2-0, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Maignan: "Il ritorno dopo 161 giorni è soffice come forse non si aspettava neanche lui: la 'Dea' non punge mai, ma 'San Siro' si esalta a ogni sua presa e lo incita come un eroe". Voto 6.

Kalulu: "Centrale con licenza di costruzione, innesca l’1-0 con un lancio al millimetro per Giroud. Nella ripresa si concede discese da terzino: una procura una palla gol a Díaz". Voto 7.

Thiaw: "Un francobollo su Højlund: la cartolina danese non arriva mai a destinazione. Gli toglie l’aria e la rincorsa per la profondità. E di testa è un gigante". Voto 7,5.

Tomori: "Parte rabbioso e mette in chiaro a Lookman come stanno le cose dalle sue parti. Controlla il pericolo e, quando il nigeriano esce, alza il baricentro e va a mordere alto". Voto 7.

Messias: "Più coprente che intraprendente per un tempo, si scatena nella ripresa. Due occasioni: la prima la manda alle stelle, con la seconda chiude la gara". Voto 7. Dall'88' Saelemaekers: "Non giudicabile". Senza voto.

Tonali: "Riecco il polmone del Milan: per un tempo è l’uomo ovunque dei rossoneri, si allarga da ala quando Theo si accentra. Manda in porta Leão ma Rafa si incarta". Voto 7.

Krunić: "Si abbassa a raddoppiare su Højlund, strappa palloni in mezzo e spalanca finestre con linee di passaggio sempre azzeccate. Peccato quel giallo: a Firenze non ci sarà". Voto 7.

Theo Hernández: "Incubo della 'Dea': dal 'coast to coast' di maggio alla stoccata volante di ieri. Trequartista, esterno, mediano: per Gasp è illeggibile". Voto 7,5.

Brahim Díaz: "'San Siro' lo coccola e Brahim risponde: questa volta non segna, ma ricama tra le linee e incanta la platea. Si fa sentire anche in copertura". Voto 6,5. Dal 74' De Ketelaere: "Segnali di vita dal pianeta Charles. Che orbita su sé stesso nel cuore dell’area bergamasca, ma ci mette la gamba con un paio di recuperi in mediana da applausi". Voto 6.

R. Leão: "L’imbucata finale per Messias non ripara gli errori in zona gol. E come pesa l’ammonizione per proteste: squalificato con la Fiorentina". Voto 5,5. Dall'88' Rebić: "Dentro nel finale per Leão, si accomoda a sinistra quando la serata è virtualmente già finita". Senza voto.

Giroud: "Pronti via sfiora la rete, poi si dedica all’assistenza. Con ottimi risultati: bella la sponda per Theo sull’1-0, poi ne sfodera una da Holly e Benji per Leao". Voto 6,5. Dal 74' Ibrahimović: "Finalmente Zlatan. A 41 anni e 146 giorni diventa il più anziano milanista in campo nell’era dei 3 punti a vittoria. Prossima tappa: il ritorno al gol". Voto 6.

Mister Pioli: "Delle 800 panchine in carriera, quella di ieri brilla parecchio. Incarta Gasperini e lo spiazza con un “fanta” Theo a tutto campo". Voto 7,5. Mercato Milan: via Leao? Il suo sostituto è un fuoriclasse >>>

