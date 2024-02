Pagelle Milan-Atalanta, i voti di Tuttosport: Adli regala lampi di regia

Le pagelle di Milan-Atalanta 1-1 , partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Maignan : "Sicuro in uscita, meno sul destro centrale di Holm che respinge pericolosamente in mezzo all’area". Voto 6 .

Florenzi: "Un primo tempo in versione Theo: sempre in avanti a sfornare cross". Voto 6,5. Dal 57' Calabria: "Entra col diktat di gestire la velocità di Lookman, ma dopo pochi minuti ha la palla del 2-1. Carnesecchi gli dice di no". Voto 6.