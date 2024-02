Milan-Atalanta 1-1, Leao-gol ma tanta rabbia e recriminazioni: il motivo

Milan-Atalanta, la magia di Leao non basta — Per il 'CorSera', in Milan-Atalanta la squadra di Pioli domina sul piano del ritmo, del gioco e su quello tattico. Ha il torto, però, di non trovare lo spiraglio giusto per il nuovo gol del vantaggio nella ripresa. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo sei vittorie consecutive, si ferma e accoglie con soddisfazione un punto per una partita giocata interamente in apnea.

Il Milan, per ora, scivola a - 4 dal secondo posto in classifica, occupato dalla Juventus (ma il campionato è ancora lungo) e riesce a tenere a distanza i bergamaschi. Il Diavolo, a centrocampo, domina il match. Yacine Adli è dinamico e bravo in marcatura su Koopmeiners, Ismaël Bennacer spesso affonda nello spazio, lasciando a Ruben Loftus-Cheek il ruolo di mediano di 'sostanza' per contrastare la fisicità orobica.

Tattica che paga. Leao infila Marco Carnesecchi con un gol da antologia dopo aver lasciato sul posto Emil Holm e Giorgio Scalvini, tornando al gol in campionato dopo cinque mesi e festeggiando con polemica esultanza. Il Milan, però, non capitalizza la prima ottima mezzora e l'Atalanta perviene al pareggio grazie alla chiamata, al V.A.R., di Massimiliano Irrati.

Per Irrati e Orsato è penalty il contatto Giroud-Holm — Per lui, il contatto tra Holm e Olivier Giroud (leggera pedata sul fianco sugli sviluppi di un corner per la 'Dea') è un chiaro ed evidente errore e richiama Orsato al monitor. Dal dischetto pareggia Koopmeiners. Nella ripresa, fuori l'apatico Charles De Ketelaere, l'Atalanta prova a cambiare registro, ma il Milan resta padrone del match.

Il Diavolo va vicino al gol con il rientrante Davide Calabria, poi con Loftus-Cheek, infine con Christian Pulisic, ma non trova lo spunto vincente. Resta la rabbia per due punti gettati al vento in una partita dove la squadra di Pioli avrebbe meritato molto di più. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Nuovo attaccante, la notizia che fa sorridere Furlani >>>

