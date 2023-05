Pagelle Juventus-Milan, i voti di CorSport: “A Giroud basta un pallone”

Calabria: "Il capitano si mantiene attento a non scoprire il fronte destro ma appena prende l’iniziativa diventa decisivo: pennella dalla trequarti il cross che Giroud trasforma". Voto 6,5. Kalulu: "Il tempo di salvare la vittoria murando Danilo". Voto 6

Thiaw: "Dalla sua parte si vive tranquilli ed è merito del giovane tedesco che ci mette non solo il fisico ma attenzione e personalità. Non è più certo una sorpresa, ma una base per il domani". Voto 6,5.

Tomori: "Il duello è tutto fisico con Kean e per l’inglese non è semplice visto che lo juventino è in serata. Non è serata di fioretto, in ogni caso, così si adegua e conduce la nave in porto". Voto 6.

Theo Hernández: "Il motore di Theo non viaggia più ai ritmi belli, normale a quest’epoca. Così si dedica a respingere il tandem Chiesa-Cuadrado, lavoro cui aggiunge anche un paio di volate delle sue". Voto 5,5.

Tonali: "V Disegna l’angolo che innesca l’occasione di Krunic, prova a pescare il jolly, anche lui di testa, con un inserimento profondo. Il timone del Milan è in mani sicure". Voto 6.

Krunic: "Il primo pericolo arriva da un suo colpo di testa da angolo: palla di poco a lato. Non perfetto, invece, nel palleggio, visto che un’uscita sbagliata potrebbe costare caro". Voto 5,5.

Messias: "Dalla destra arrivano idee e giocate interessanti: pesca Tonali in area, poi ci prova dal limite e non va lontano dal bersaglio". Voto 6.

Saelemaekers: "Giroud gli offre un cioccolatino da scartare per il raddoppio ma il suo diagonale trova Szczesny". Voto 5,5.

Brahim Diaz: "Decisivo all’andata, stavolta non si ripete. Lo spagnolo prova ad accendere la luce ma nella prima metà di gara è ben schermato da Locatelli e c’è un po’ troppa confusione. Meglio nella seconda parte, con un velo a metà campo che innesca l’occasione di Saelemaekers". Voto 5,5. Pobega: "Alza la diga davanti alla difesa per conservare la vittoria". S.V.

Leao: "Il passo di Rafa è felpato, come nelle serate un po’ così, quelle in cui fatica ad accendersi. Stretto nella morsa Cuadrado-Gatti non spariglia le carte come ci si attenderebbe. Cresce alla distanza ma spara alto una buona opportunità". Voto 6. Ballo-Tourè: "Una manciata di minuti alto a sinistra". S.V.

Giroud: "Non aveva mai segnato alla Juve e allo Stadium e all’inizio non sembra essere neppure questa la volta buona. I campioni, però, sono così: è sufficiente un pallone per decidere, Olivier ci riesce con un vero e proprio capolavoro di testa: sono 17 in stagione e arrivano cuoricino e bacio per la festa. In più aggiunge un assist che Saelemeaekers non sfrutta". Voto 7. Origi: "Entra per gli applausi a Giroud". S.V.

Mister Pioli: " Serviva un punto per raggiungere il traguardo della Champions, arriva addirittura la vittoria che mette il punto esclamativo e salva l’obiettivo minimo della stagione. Così chiude tra gli abbracci dei suoi ragazzi". Voto 7. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic e Leao: indizio social?