Juventus-Milan 0-1 al 90′: Diavolo in Champions League | Serie A News

È terminata, da pochi minuti, Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, il racconto dei secondi 45' di gioco tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i rossoneri di Stefano Pioli.

Juventus-Milan 0-1, il racconto del secondo tempo dell'Allianz Stadium — Dopo che la prima frazione di gioco si era conclusa 0-1 con il gol segnato di testa da Olivier Giroud al 40', la ripresa si apre con la Juventus subito pericolosa sull'asse Danilo-Adrien Rabiot: chiude bene, sia prima sia sul successivo calcio d'angolo, il centrale tedesco Malick Thiaw.

È Filip Kostić, poi, a cercare Rabiot, incuneatosi nell'area di rigore del Milan, ma il centrocampista francese al 52' non arriva in tempo all'appuntamento con il gol in spaccata. Sempre l'ex PSG, poi, prova ad impensierire Mike Maignan con un tiro da fuori area: attento l'amico ed ex compagno nella squadra transalpina nel bloccare a terra la sfera.

Al 56' primo cambio nel Diavolo di Pioli: fuori Junior Messias, dentro Alexis Saelemaekers. Cambi anche nella Juve, qualche minuto più tardi: al 63' fuori Kostić e Ángel Di María, dentro Leandro Paredes e Arkadiusz Milik. Dopo una chance per Brahim Díaz (bravo Wojciech Szczęsny in uscita alta sul fantasista andaluso), il Milan va vicino al raddoppio al 70'.

Contropiede orchestrato da Giroud che arriva fino al limite dell'area di rigore della Juventus e serve Saelemaekers: botta, di destro, dell'esterno belga e Szczęsny, con i piedi, evita un altro gol al passivo per i suoi. Al 73' Allegri richiama dal campo Moise Kean, spentosi nella ripresa, per inserire sul terreno di gioco Samuel Iling-Junior. La 'Vecchia Signora', quindi, tenta la carta della freschezza e della gioventù sull'esterno.

Al 76' è proprio il giovane inglese che, dopo aver recuperato palla su Rafael Leão (fuori dal gioco anche nel secondo tempo ...), prova ad impensierire Maignan dalla lunga distanza: sinistro potente ma pallone in curva. È Thiaw, poi, a chiudere sull'ex Manuel Locatelli, sganciatosi in percussione offensiva nell'area del Milan. Il Diavolo gestisce, ma soffre le folate dei padroni di casa.

Sprazzi di Leão, al 78', con il portoghese che salta Federico Gatti e, di destro a giro, prova ad infilare l'angolo in alto alla sinistra di Szczęsny: il suo tiro, però, termina alta sulla traversa. Peccato! Tre cambi all'82'. Due li fa il Milan (fuori Brahim e Leão, dentro Tommaso Pobega e Fodé Ballo-Touré); uno lo fa la Juventus. Fuori, infatti, l'infortunato Gleison Bremer e dentro un altro ex di giornata, Leonardo Bonucci.

Assalto finale della Juve, con la palla filtrante di Paredes per Rabiot: il centrocampista prende il tempo a Theo Hernández, colpisce di testa ma il suo tentativo non crea problemi a Maignan. Pallone di molto sul fondo. Ultime sostituzioni nel Milan: fuori, all'86', Davide Calabria e Giroud; dentro Pierre Kalulu e Divock Origi. Quattro i minuti di recupero concessi dall'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia (LT).

Al 92', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kalulu salva - quasi involontariamente - sulla linea il tap-in a botta sicura di Danilo, davvero ad un passo dal pareggio bianconero. Nel finale non succede più niente. Juventus-Milan 0-1 allo 'Stadium' e Diavolo nuovamente qualificato in Champions League!