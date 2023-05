Juventus-Milan 0-1 al 45′: un lampo di Giroud | Serie A News

Finito il primo tempo di Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023. Il racconto dei primi 45' dell'Allianz Stadium

È terminato, da pochi minuti, il primo tempo di Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023 che si sta svolgendo all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i rossoneri di Stefano Pioli.

Juventus-Milan 0-1, il racconto del primo tempo dell'Allianz Stadium — La prima palla-gol vera del match, al 9', è per il Milan. Calcio d'angolo battuto da Sandro Tonali, colpo di testa di Rade Krunić e sfera di poco a lato del palo sinistro della porta difesa da Wojciech Szczęsny. L'inizio dei rossoneri è buono, Brahim Díaz (molto contestato in settimana sui social dai tifosi rossoneri che non vogliono il suo riscatto) sembra ispirato.

Junior Messias ci prova all'11' (conclusione mancina debole e centrale che non crea problemi a Szczęsny) poi è la Juventus che, al 13', batte un colpo dalle parti di Mike Maignan. Destro, violento, dalla distanza di Juan Cuadrado e il portiere francese del Diavolo si distende alla sua destra per evitare guai peggiori, respingendo il pallone lateralmente.

Al 22' il Diavolo torna a farsi insidioso, con il suggerimento di Messias per Tonali: il centrocampista italiano si inserisce in area bianconera e gira di testa al volo verso la porta. Il suo tentativo, però, non sortisce gli effetti sperati. La Juve, però, arriva davvero ad un passo dal vantaggio al 24'.

Azione travolgente, a destra, di Moise Kean che salta mezza difesa rossonera, entra in area di rigore e mette il pallone al centro per l'accorrente Ángel Di María: spaccata del 'Fideo', ma prende male il pallone e la sua conclusione, dunque, termina altissima sulla traversa. Un minuto più tardi, ci prova Federico Chiesa: il suo diagonale, di sinistro, è solo potente e non preciso.

Il Milan sbanda, pericolosamente, nella fase centrale del primo tempo. Confuso in difesa, poco propositivo in attacco. Pioli, dalla panchina, mostra segni di insofferenza. Al 32' Kean difende la palla spalle alla porta, si gira e tira: Maignan è attento e blocca la conclusione a terra. Il Diavolo prova ad insidiare la metà campo juventina, ma si scopre troppo e presta il fianco ai rapidi contropiede bianconeri. Un po' avulso dal gioco Rafael Leão.

Botta e risposta tra il 38' e il 39': prima è pericolosa la Juventus con Kean (bravo Fikayo Tomori a chiudere in scivolata sull'attaccante italiano). Quindi, il Milan con Messias, ma il tiro a giro di sinistro dell'ex Crotone è mandato in calcio d'angolo dall'intervento di un difensore juventino. Al 40', un po' a sorpresa, il Milan passa in vantaggio allo 'Stadium', proprio, forse, nel momento migliore dei padroni di casa.

Cross, dalla destra, di Davide Calabria, incornata sontuosa di Olivier Giroud in anticipo aereo su Federico Gatti e palla nell'angolino alla sinistra di Szczęsny. Nei minuti di recupero non succede più nulla. Juventus-Milan 0-1 al 45': i rossoneri ora devono cercare il secondo gol per blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Juventus-Milan >>>