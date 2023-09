Pagelle Inter-Milan 5-1, i voti di Tuttosport: “Thiaw ridicolizzato”

Thiaw: "Viene ridicolizzato da Thuram sui primi due gol ed è sfortunato nella deviazione sul 3-1". Voto 4.

Kjaer: "Il gol in avvio trasforma il derby in un due contro due tra lui e Thiaw e gli attaccanti interisti: manna per gli avversari". Voto 4,5.

Theo Hernández: "Il voto fa la media con il primo tempo, in cui è il migliore del Milan, e la ripresa in cui, dopo essere parte attiva nel gol di Leao, combina solo disastri da protagonista - ma in negativo - degli ultimi tre gol interisti". Voto 5.

Loftus-Cheek: Viene travolto dalla fisicità degli avversari, quello che dovrebbe essere il suo punto di forza". Voto 5.

Krunić: "Cerca di tappare un po’ di buchi, ma intorno a lui si aprono voragini". Voto 5,5.

Reijnders: "Galleggia tra le linee senza trovare mai l’imbucata". Voto 5.

Pulisic: "Era tra i più attesi, evapora presto". Voto 4,5. Chukwueze (11' pt) 5.5 Lui almeno prova combinare qualcosa.

Giroud: Da un po’ nei derby non si “gira” più. Solo sul 2-1 riesce a uscire dalle grinfie dei centrali nerazzurri". Voto 5.

R. Leão: " Il gol è l’unica cosa buona della sua partita". Voto 5.

Mister Pioli: "Il Milan dopo 5 minuti si scioglie come neve al sole e, fatto ancor più grave, smette di giocare dopo il 3-1. Chiude, inutilmente passando al 4-2-3-1". Voto 4. LEGGI ANCHE: Il commento di Prandelli sul derby tra Inter e Milan

