Pagelle derby Inter-Milan, i voti di Tuttosport: Acerbi stoppa Giroud

Tătărușanu : "La parata su Lautaro in avvio del derby ha del miracoloso. Gli interisti provano ad uccellarlo due volte da calcio d'angolo, ma lui è sempre attento. Bravo pure nella ripresa a dire ancora di no all'argentino e a Lukaku. Nella mediocrità che regala il Milan, lui sembra un gigante. Ed è tutto dire". Voto 7 .

Kjær : "Sull'angolo che porta all'1-0 la fase difensiva del Milan è inguardabile (non è una novità, alla luce dei disastri visti contro la Roma). Detto questo, dovrebbe esserci lui su Lautaro: peccato che provi a marcare pure Džeko". Voto 5,5 . Dall'86' Rebić : "Non giudicabile". Senza voto .

Gabbia : "A livello di curriculum è l'anello debole tra i centrali rossoneri e quando Lautaro si sposta nella sua zona va sempre in difficoltà". Voto 5 . Dal 71' Thiaw : "Sempre in apnea". Voto 5,5 .

Origi : "Corre a vuoto e non la prende mai: disarmante". Voto 4,5 . Dal 55' R. Leão : "Gioca in una posizione non sua ed è lungo latitante. Però crea l'azione più pericolosa del Milan". Voto 5,5 .

Mister Pioli: "L'idea di giocare a specchio con l'Inter è una scelta di retroguardia. L'Inter impiega un paio di minuti a prendere il centro del ring e i rossoneri stanno in un angolo come un pugile suonato senza mai dare un pugno agli avversari. C'era modo e modo per perdere il derby. Lui ha scelto il peggiore perché la squadra con lo Scudetto sul petto non può giocare la stracittadina come una provinciale". Voto 5. Milan, confronto tra dirigenti nello spogliatoio: la decisione su Pioli >>>