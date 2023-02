Pagelle derby Inter-Milan, i voti del CorSport: Tonali in calo, Origi vaga

Le pagelle del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo il Corriere dello Sport

Daniele Triolo

Le pagelle del derby Inter-Milan 1-0, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Derby Inter-Milan 1-0, le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport' — Tătărușanu: "Il primo intervento decisivo del match porta la sua firma. Una parata incoraggiante su Lautaro, poi incassa ancora rete da solito calcio d’angolo. Reattivo sull’argentino nella ripresa". Voto 6,5.

Kalulu: "Gli sfugge Lautaro dopo sei minuti ed è il primo pericolo per la difesa milanista. Poi prende giallo proprio per una ripartenza dell’argentino, poco brillante nelle scelte difensive". Voto 5.

Kjær: "Nel vantaggio interista si accorge all’’ultimo di Lautaro tutto solo, prova a intervenire con un guizzo in extremis ma arriva in ritardo al contrasto di testa". Voto 5. Dall'86' Rebić: "Non giudicabile". Senza voto.

Gabbia: "Costantemente sotto pressione, viene guidato da Kjær ma spesso si rifugia nel lancio lungo per allontanare la minaccia dall’area". Voto 5. Dal 71' Thiaw: "Prima volta nel derby di Milano, un po’ di emozione c’è". Voto 5,5.

Calabria: "Duello accesso con Dimarco a tutta fascia, il capitano rossonero deve sudare parecchio. Le difficoltà sono evidenti così Pioli lo sostituisce a inizio ripresa". Voto 4. Dal 55' Saelemaekers: "Attento alle trame offensive dell’Inter". Voto 5,5.

Messias: "Schierato a sorpresa nel ruolo di mezzala come ai tempi del Crotone, dovrebbe essere il giocatore in grado di infilarsi tra le linee ma non lo fa. E’ il primo cambio di Pioli nella ripresa". Voto 4,5. Dal 46' Brahim Díaz: "Con il suo ingresso in campo il Milan guadagna qualche metro. Effettua il primo tiro del Milan al 75’". Voto 6.

Tonali: "Fisicamente in difficoltà, in calo da qualche partita e infatti ne ha risentito tutta la squadra. Nella ripresa guadagna una bella punizione strappando la palla ad Acerbi". Voto 6.

Krunić: "Viene posizionato davanti la difesa nel tentativo di creare una barriera più solida rispetto alle partite precedenti". Voto 6.

Theo Hernández: "Continua a fare enorme fatica, si vede che non è ancora tornato ad una forma fisica accettabile. Macchinoso nei movimenti, mai un’uscita palla al piede". Voto 4,5.

Giroud: "Un tempo intero a vagare nel deserto senza poter incidere, nella ripresa controlla male un assist al bacio di Leão". Voto 5.

Origi: "Gioca di supporto a Giroud, è l’elemento di raccordo tra centrocampo e attacco. Il compito però gli riesce poco perché è l’Inter che fa la partita e lui vaga in campo per dare aiuto alla squadra". Voto 5. Dal 55' R. Leão: "L’esclusione è pesante, entra solamente nella ripresa. Pesca Giroud in area ma il francese spreca". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Sorprende tutti e prepara un Milan senza Leão e con la difesa a tre. Nella ripresa cambia assetto ma la sua squadra non è mai pericolosa". Voto 5. Mercato Milan, gran colpo in vista per l'estate: le ultime news >>>