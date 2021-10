Pagelle Bologna-Milan, i voti del Corsport: Bennacer senza sosta

Le pagelle di Bologna-Milan 2-4, partita del 9° turno della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Bologna-Milan 2-4, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022, con voti e giudizi dei rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo nella fila del Diavolo, voto 7, è Ismaël Bennacer: "Terza gara di fila tra campionato e coppe, continua a correre per cucire la manovra milanista a centrocampo, nel finale si regala un gol spettacolare".

Dietro il franco-algerino, nelle pagelle di Bologna-Milan, troviamo poi il tecnico rossonero Stefano Pioli, voto 6,5: "Il suo Milan ha il pregio di non mollare mai. Festeggia benissimo le cento presenze". Tra i giocatori, con il medesimo voto, ecco quindi Davide Calabria ("Il capitano gioca una gara di grande sacrificio. Quando arriva l’occasione non si tira mai indietro. Segna la rete del 2-0 con una bella staffilata. E’ lui su Barrow quando il Bologna trova il 2-2").

Voto 6,5 anche per Fodé Ballo-Touré ("Il secondo gol del Milan nasce da una sua iniziativa sulla fascia sinistra. Mostra segnali di ripresa rispetto alle precedenti uscite. Soriano lo ferma con le cattive e si prende il rosso"), Sandro Tonali ("A Bologna fornisce un’ulteriore prova di crescita. Spesso ripiega a dare una mano in difesa con grande generosità. Il giallo pesa e Pioli lo toglie a fine primo tempo") e Rafael Leao ("Rompe il ghiaccio dopo un quarto d’ora portando i suoi in avanti, complice una deviazione di Medel. Il portoghese è sempre più decisivo, già a quota quattro gol in campionato").

Sufficienza piena, voto 6, dunque, nelle pagelle di Bologna-Milan del 'Dall'Ara' per Ciprian Tatarusanu ("Fa tremare i rossoneri quando su corner non salta e lascia ad Arnautovic una grossa chance di segnare. Sul gol di Barrow non riesce ad opporsi. Mentre esce bene su Arnautovic nel finale di partita"), Simon Kjaer ("Primo tempo di sostanza, in cui guida la linea difensiva con autorità. Nella ripresa entra pure lui nell’occasione del pareggio del Bologna. Sbanda nel finale su Arnautovic") e Fikayo Tomori ("Più concentrato rispetto alla trasferta di Porto, in velocità riesce sempre ad acciuffare l’avversario").

Ma voto 6 anche per Tiémoué Bakayoko ("Lavora col fisico per aiutare Bennacer, gli serve minutaggio per tornare il mediano che Milan e Napoli hanno apprezzato"), Samu Castillejo ("Tanta voglia e determinazione, leggerino nei contrasti. Si fa male anche lui, sostituto a inizio ripresa da Saelemaekers"), Alexis Saelemaekers ("Meno preciso rispetto ai suoi standard. Rischia di perdere un paio di palloni sanguinosi") e Rade Krunic ("Provoca il cartellino rosso di Soumaoro con uno scatto intelligente sul filo del fuorigioco. Supporta Ibra con tutte le sue energie").

Prendono infine la sufficienza, voto 6, nelle pagelle di Bologna-Milan anche i due esperti centravanti: Zlatan Ibrahimovic ("Trova un corridoio invisibile per Leao, calibrato al massimo per il portoghese. Tuttavia non è ancora lucido e infatti a inizio ripresa infila Tatarusanu con il più classico degli autogol. Poi la chiude con la zampata del campione") ed Olivier Giroud ("Vola in celo per raccogliere un cross di Bennacer, Skorupski gli dice no"). Milan, il nuovo trequartista lo 'porta' Hauge. Le ultime news >>>