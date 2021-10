Bologna-Milan 2-4: gol e highlights (9^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Bologna-Milan 2-4, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Gara incredibile, a segno anche Zlatan Ibrahimović

Il Milan di Stefano Pioli trova la sua ottava vittoria in nove gare della Serie A 2021-2022. Il Diavolo, infatti, passa anche sul campo del Bologna di Siniša Mihajlović al termine di una partita dura, combattuta, in bilico fino alla fine nonostante i rossoneri abbiano giocato per gran parte dell'incontro in superiorità numerica. Anche doppia nella ripresa.