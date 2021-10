Bologna-Milan, Bennacer: “Se tiro dieci volte così segno una volta sola”

Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato a DAZN al termine di Bologna-Milan dello stadio 'Dall'Ara'. Ecco le sue parole.

Il giocatore rossonero Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Se tiro dieci volte così faccio gol una volta sola. Il segreto è non pensare. Non ho pensato, ho tirato e l'ho presa bene. Poi ho segnato, è un gol che conta e sono contento. Per segnare così serve equilibrio e poi prenderla bene lasciando andare il piede. Non lo so spiegare, ma è andata bene. Nel secondo tempo ci abbiamo messo un po' a entrare in partita. Poi hanno preso un secondo rosso e abbiamo ricominciato a giocare. Erano una buona squadra, per fortuna erano 9. L'importante era vincere, ma abbiamo preso due gol e dobbiamo evitare in futuro. Sicuramente è una vittoria di carattere, ma siamo tutti insieme e non vogliamo perdere o pareggiare. Proviamo sempre a vincere"