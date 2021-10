Risultati Serie A – Bologna-Milan 2-4: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. I numeri di quanto accaduto allo stadio 'Dall'Ara'

Incredibile quello che stava succedendo allo stadio 'Renato Dall'Ara'. I rossoblù, in doppio svantaggio e con un uomo in meno, avevano pareggiato i conti in soli tre minuti grazie ad un grande Musa Barrow. Un intervento scriteriato di Roberto Soriano, però, ha complicato ancora di più la partita per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic. Dopo una grande resistenza del Bologna, il Milan ha trovato prima il vantaggio con Ismael Bennacer, poi l'ha chiusa con Zlatan Ibrahimovic. Una vittoria preziosa, che porta i rossoneri, per una notte, in testa alla classifica. Ecco tabellino e marcatori di Bologna-Milan.