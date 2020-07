Napoli-Milan 2-2, le pagelle di Tuttosport: Ibrahimovic e Calhanoglu non pervenuti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo le prestazioni sontuose contro Lazio e Juventus, il Milan fa un piccolo passo indietro nel match contro il Napoli. Arriva comunque un punto prezioso che permette di continuare la striscia utile di risultati. Ecco le pagelle pubblicate oggi da ‘Tuttosport’.

Difesa tutta sufficiente, compreso Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero poteva fare molto di più sui gol subiti, ma è stato premiato per le strepitose parate su Mertens e Callejon a inizio partita. Stesso voto per Andrea Conti, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, che giocano una partita di grande sostanza. Mezzo voto in più per Theo Hernandez, che ha il merito di sbloccare una partita difficile per il Milan. Che rischio però l’intervento su Milik, che era probabilmente da rosso.

Voto 6,5 anche per Franck Kessie, che gioca benissimo a sostegno della difesa. Impeccabile la trasformazione dal dischetto per il 2-2 definitivo. Ismael Bennacer invece guadagna un 6: una partita piena di verticalizzazioni per l’architetto rossonero.

Ecco alcune note dolenti: Lucas Paqueta, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic rimediano un brutto 5 in pagella. Il brasiliano parte bene ma poi sparisce, il turco praticamente non pervenuto, mentre per lo svedese primo tempo in sordina con squilli a sprazzi nella ripresa.

Sufficienza piena per Ante Rebic: un assist perfetto per Theo Hernandez. Bene Rafael Leao (6,5) e Giacomo Bonaventura (6) dalla panchina. Il primo si presenta con un tiro potente di sinistro e e un colpo di testa finito fuori di poco, il secondo conquista l’importantissimo rigore che vale il pareggio. Non bene invece Alexis Saelemaekers (4,5): i due gialli ravvicinati sono una brutta macchia per la sua partita.

