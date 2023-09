Milan, la partita di Pulisic con gli USA: “Aggressivo, ma…”

Nella notte italiana Christian Pulisic ha giocato con la maglia degli USA . Per l'attaccante del Milan anche un gol nel recupero dal dischetto. Gli Stati Uniti hanno vinto per 3-0 contro l'Uzbekistan. Il sito di sportivo americano ESPN ha fatto l'analisi proprio della partita dell'esterno rossonero. Ecco la traduzione del commento.

"È stato piuttosto aggressivo nel terzo offensivo, ma ha faticato a superare gli avversari uno contro uno. Non c'è stata molta produttività in questa partita, e i suoi tiri da fermo sono stati al di sotto della sua solita media. Nessun problema dal dischetto". LEGGI ANCHE: Giroud ci sarà per il derby di Milano? Parola all'esperto