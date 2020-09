Milan-Monza, le pagelle di Tuttosport: bene Calabria, Duarte in difficoltà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dalle pagine odierne di Tuttosport, ecco le pagelle rossonere della gara di ieri sera tra Milan e Monza.

PROMOSSI

Partiamo dalle note liete della serata. Tra i migliori nelle fila rossonere abbiamo Davide Calabria – seconda rete consecutiva – e Daniel Maldini. Entrambi prendono 7 in pagella e sono autori di una prova davvero importante. Più che sufficienti anche le prove di Kalulu e Lorenzo Colombo, autori della terza e quarta rete, ma anche di Bennacer e mister Pioli, che riceve buone risposte dopo la gara contro il Novara di qualche giorno fa.

Sfilza di 6 poi per molti giocatori. Da Bellodi a Theo Hernandez, passando per Kessie, Pobega, Krunic, Castillejo, Ibrahimovic e l’ultimo arrivato Brahim Diaz.

BOCCIATI

Tra le note negative della serata c’è qualcuno da segnalare. Il peggiore è ancora una volta Léo Duarte, voto 5, in difficoltà sia con Maric che con Finotto. Voto 5,5 invece per Antonio Donnarumma, Paquetà e Roback che non incide come contro il Novara.

LE DICHIARAZIONI DI MISTER PIOLI NEL POST PARTITA>>>

MILAN-MONZA: GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH