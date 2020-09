Amichevole, Milan-Monza 4-1: gol e highlights (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vittoria per 4-1 ieri sera del Milan contro il Monza nel secondo test amichevole della squadra di Stefano Pioli in questa pre-stagione. I rossoneri si sono imposti nettamente nonostante la differenza di condizione coi rispettivi avversari e nonostante le tante assenze tra infortuni e nazionali. In ordine cronologico a segno con reti di pregevole fattura Davide Calabria, poi Daniel Maldini, seguito da Kalulu e infine con la gran botta da fuori area di Lorenzo Colombo. Ecco i gol e gli highlights della gara di San Siro.

GLI HIGHLIGHTS

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>