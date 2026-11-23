Il Milan di Rúben Amorim, al rientro in campo dopo la sosta Nazionali, schianta il Frosinone di Massimiliano Alvini con un perentorio 5-1 a 'San Siro' nella 12^ giornata della Serie A 2026-2027. Con questi tre punti, il Diavolo si issa a quota 27 punti in classifica, supera il Como al quarto posto e mette in scia l'Inter terza (a +2), la Roma seconda (a +3) e la Lazio prima (a +5). Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 4' aut. Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 60' Cisse (M), 68' Pulisic (M)

: 4' aut. Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 60' Cisse (M), 68' Pulisic (M) Il top per Tuttosport : Adrien Rabiot

: Adrien Rabiot Il flop per Tuttosport: Davide Bartesaghi

Difesa: Maignan fa venire i brividi; De Winter, una sola sbavatura

Maignan (Voto Tuttosport: 6 ): "Fa venire i brividi con un dribbling di troppo, sul gol di Masini non riesce a fare muro".

(Voto Tuttosport: ): "Fa venire i brividi con un dribbling di troppo, sul gol di Masini non riesce a fare muro". Gila (Voto Tuttosport: 6,5 ): "Kvernadze è un cliente scomodo, lo costringe a decine di rincorse, però poi gli mette la museruola e finisce in crescendo".

(Voto Tuttosport: ): "Kvernadze è un cliente scomodo, lo costringe a decine di rincorse, però poi gli mette la museruola e finisce in crescendo". De Winter (Voto Tuttosport: 6,5 ): "Senza un vero punto di riferimento può impostare con serenità, sul gol di Masini è sorpreso come tutti, ma è l'unica sbavatura".

(Voto Tuttosport: ): "Senza un vero punto di riferimento può impostare con serenità, sul gol di Masini è sorpreso come tutti, ma è l'unica sbavatura". Diawara (Voto Tuttosport: 6,5 ): "Un po’ troppo leggero in alcuni uno contro uno a inizio gara, poi fa il suo senza problemi ".

(Voto Tuttosport: ): "Un po’ troppo leggero in alcuni uno contro uno a inizio gara, poi fa il suo senza problemi Bartesaghi (Voto Tuttosport: 6 - Peggiore in campo): "Riesce a tamponare contro Ghedjemis, un bel cross basso per Ramos, ma anche alcuni appoggi sbagliati che non piacciono ad Amorim".

Il focus di PianetaMilan: c'è una sola differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Abbiamo assegnato, infatti, il medesimo voto a Mike Maignan (6), Mario Gila (6,5), Koni De Winter (6,5) e Davide Bartesaghi (6). Più o meno, dunque, si può dire che abbiamo visto la stessa partita! Dal nostro punto di vista, però, Sankhoun Diawara merita mezzo punto in più - voto 7 - perché è stato più attento rispetto ad altre gare ed è sembrato cresciuto in termini di personalità.

Centrocampo: Musah in grande spolvero; Modrić, che palla per Rabiot

Musah (Voto Tuttosport: 7 ): "In grande spolvero, prima frazione da mezzala box-to-box, mette in crisi Calò. Ripresa da terzino e salva un gol su Oyono".

(Voto Tuttosport: ): "In grande spolvero, prima frazione da mezzala box-to-box, mette in crisi Calò. Ripresa da terzino e salva un gol su Oyono". Modrić (Voto Tuttosport: 7,5 ): "La palla che dà a Rabiot sull’1-0 vale da sola il prezzo del biglietto. Poi altre giocate eccezionali, da play basso davanti alla difesa".

(Voto Tuttosport: ): "La palla che dà a Rabiot sull’1-0 vale da sola il prezzo del biglietto. Poi altre giocate eccezionali, da play basso davanti alla difesa". Rabiot (Voto Tuttosport: 8 - Migliore in campo): "Ara il campo, si inserisce fra Moreira e Ramos, creando sempre pericoli. E mette il piede sui primi tre gol: non segna, ma è devastante".

Il focus di PianetaMilan: l'unica differenza tra le pagelle di 'PianetaMilan.it' e quelle del quotidiano torinese 'Tuttosport' risiede nel voto assegnato a Yunus Musah. Secondo noi, la prestazione del centrocampista statunitense è stata meritevole di un 6,5 in pagella e non di più. Una buona prova, giocatore prezioso, ma non al punto da assurgere al ruolo di uno dei migliori in campo. Premi che, invece, hanno idealmente vinto Luka Modrić (voto 7,5) e Adrien Rabiot (voto 8): sono tra i centrocampisti più forti in Europa e il Milan ha la fortuna di poterli schierare contemporaneamente in campo.

Attacco: Moreira è imprendibile; Ramos si sblocca dopo un mese

Moreira (Voto Tuttosport: 7,5 ): "Quando sprinta, è imprendibile. Il gol del 2-0 nasce da una sua discesa da staffettista, idem il 4-1".

(Voto Tuttosport: ): "Quando sprinta, è imprendibile. Il gol del 2-0 nasce da una sua discesa da staffettista, idem il 4-1". Ramos (Voto Tuttosport: 7 ): "Si sblocca, non segnava dal 18 ottobre: la rete è da vero nove, anche se poi manca il possibile bis sull’assist di Bartesaghi".

(Voto Tuttosport: ): "Si sblocca, non segnava dal 18 ottobre: la rete è da vero nove, anche se poi manca il possibile bis sull’assist di Bartesaghi". Pulisic (Voto Tuttosport: 7,5): "Il meno appariscente nel primo tempo rossonero, anche se quando viene servito, crea sempre qualcosa. Nella ripresa sale in cattedra, lancia Moreira sul 4-1 e si invola in solitaria per 70 metri per il quinto gol".

Il focus di PianetaMilan: qui, invece, siamo quasi d'accordo con i giudizi di 'Tuttosport'. Il nostro Stefano Bressi, confermando il 7,5 a Diego Moreira e a Christian Pulisic, ha voluto però premiare con il medesimo voto anche Gonçalo Ramos. L'attaccante si è sbloccato dopo 35 giorni; in campionato non andava in rete su azione da quasi 3 mesi. Al guizzo sotto porta ha aggiunto tanto lavoro 'sporco' che Rabiot - nel post-partita di Milan-Frosinone 5-1 - ci ha tenuto a far notare.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Jashari (Voto Tuttosport: 7 ): "Pronti via e scaraventa un sinistro potentissimo sotto l’incrocio; dà il via al quarto gol". (Dal 46')

(Voto Tuttosport: ): "Pronti via e scaraventa un sinistro potentissimo sotto l’incrocio; dà il via al quarto gol". (Dal 46') Cisse (Voto Tuttosport: 7 ): "Scalza Camarda dalle gerarchie e dopo neanche dieci minuti spiega perché: sesto gol in A". (Dal 51')

(Voto Tuttosport: ): "Scalza Camarda dalle gerarchie e dopo neanche dieci minuti spiega perché: sesto gol in A". (Dal 51') Pavlović (Voto Tuttosport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dal 72')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dal 72') Estupiñán (Voto Tuttosport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dal 72')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dal 72') Hutchinson (Voto Tuttosport: S.V.): "Non giudicabile". (Dall'82')

Mister Amorim (Voto Tuttosport: 7,5): "Alvini gli ha semplificato la serata, ma questo Milan, con questo sistema e questi uomini, può davvero fare strada. E se a gennaio arrivassero due-tre rinforzi ...".

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: noi di 'PM' abbiamo dato mezzo punto in più - voto 8 - a mister Rúben Amorim perché abbiamo visto a 'San Siro' un gran bel Milan per tutto l'arco dei 90'. Una vittoria netta, un voto alto ampiamente meritato per il condottiero del Diavolo. Medesimo voto - 7 - ad Ardon Jashari e Alphadjo Cisse, che hanno messo la loro 'griffe' sulla manita rossonera, mentre abbiamo dato la sufficienza - voto 6 - a Strahinja Pavlović e Pervis Estupiñán, utili nella gestione del pallone negli ultimi 25' di gioco a 'San Siro', recupero incluso.