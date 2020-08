Milan-Cagliari, le pagelle della Gazzetta: Castillejo top, Leao dà spettacolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, ecco le pagelle dei rossoneri vittoriosi 3-0 contro il Cagliari ieri sera.

Il migliore in campo della squadra di Stefano Pioli è Samu Castillejo che torna titolare dopo l’infortunio muscolare delle ultime settimane. Lo spagnolo prende 7 in pagella così come Rafael Leao che per 38 minuti dà spettacolo prima di lasciare il campo per infortunio. Stesso voto anche per Calabria e Gabbia, autori di una prova pressoché perfetta.

Ottimo voto (7) anche per Stefano Pioli, con l’auspicio che la nuova maglia venga onorata in questo modo anche la prossima stagione. Sfilza di 6,5 poi nella pagella rossonera. Theo Hernandez, Donnarumma, Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Kessie: tutti più che sufficienti. Sufficienti, invece, le prove di chi è subentrato a gara in corso: Daniel Maldini, Saelemaekers, Brescianini al debutto e Bonaventura, alla sua ultima gara in rossonero. Voto 6 anche per Calhanoglu che si divora un gol già fatto a inizio ripresa.

