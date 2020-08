Il Milan saluta Bonaventura: “Grazie Jack”, lui esce in lacrime dal campo!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giacomo Bonaventura ha giocato questa sera, in Milan-Cagliari, la sua ultima partita con la maglia rossonera. Entrato nel secondo tempo della sfida, al fischio finale è rimasto un po’ di più sul prato di San Siro per godersi gli ultimi minuti al Milan. Solo applausi per Jack, professionista esemplare, dal primo all’ultimo minuto della sua esperienza milanista.

Il Milan, sui social, ha “salutato” Bonaventura pubblicando alcune foto e un messaggio semplice ma di impatto: “Grazie Jack“, con i cuori rossoneri. Il suo contratto scade ufficialmente domani, la sua esperienza al Milan è finita dopo 6 anni (arrivò nel settembre 2014 dall’Atalanta). Anche noi di Pianetamilan auguriamo a Jack il meglio per il prosieguo della carriera, e lo ringraziamo per quanto fatto in questi anni con la maglia del “nostro” Milan.

