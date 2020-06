Lecce-Milan, le pagelle della Gazzetta: devastante Calhanoglu. I voti

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato le pagelle di Lecce-Milan, gara terminata 1-4 a favore dei rossoneri con le reti di Samu Castillejo, Jack Bonaventura, Ante Rebic e Rafael Leao.

Il migliore in campo è Hakan Calhanoglu, che si prende un 8 pieno (“Per raccontare la sua partita basta andare a rivedersi i quattro gol, perché entra in tutti fra assist, tiri maligni, lanci strani e cambi di gioco. Soprattutto, ha l’intelligenza di cercarsi sempre lo spazio senza dare punti di riferimento”). 7, 5 per Castillejo (“Parole pochi minuti prima della sfida: “Sto molto bene”. Ecco, non era tanto per dire. Samu nella prima mezzora apre in due il Lecce e svolge una doppia fase pazzesca. Suggerisce, raddoppia, rientra e sblocca il match. Poi, rifiata). Mezzo voto in meno per Ante Rebic e Jack Bonaventura.

Il peggiore è Matteo Gabbia, che, entrato al posto di Simon Kjaer, prende 5,5 (“Kjaer che si fa male e lui che entra: un déjà vu. Stavolta, però, c’è qualche sbavatura di troppo. Babacar è un brutto cliente: prima lo tira giù in area e poi appena fuori. Occorre meno impulsività”). Sufficienza per Donnarumma, Kjer, Romagnoli, Bennacer e Saelemaekers. 6,5 invece per Conti, Theo Hernandez, Kessie e Rafael Leao.

Concludiamo infine con Stefano Pioli, che prende un bel 7 ("Se questo è l'andazzo dell'ultima parte di stagione, la concluderà a testa (molto) alta. Il Milan gira nel gioco e nelle gambe. Squadra corta, pressing alto: è stato un bel vedere).

