Calciomercato Milan – Szoboszlai si avvicina? L’indizio social

CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai si avvicina al Milan? E’ presto per dirlo, ma spuntano degli indizi social che fanno sperare i tifosi rossoneri. Il centrocampista del Salisburgo, infatti, ha commentato la foto che Rafael Leao ha postato ieri dopo il gol realizzato al Lecce.

Szoboszlai ha inserito una corona, mentre il portoghese ha risposto con un semplice e affettuoso “bro”. Chissà dunque che la coppia non possa giocare insieme nel Milan nella prossima stagione, visto che l’ungherese, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe il primo obiettivo di Ralf Rangnick per la prossima stagione. INTANTO TRA IL MILAN E IBRAHIMOVIC NON E’ ANCORA FINITA, CONTINUA A LEGGERE >>>