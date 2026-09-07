Il Milan di Rúben Amorim, reduce da due bei successi in avvio di campionato contro Torino (2-1) e Venezia (2-0), frena sul campo della Juventus di Luciano Spalletti, pareggiando 1-1.

Un punto sul campo di una rivale storica come la Juve, naturalmente, non si butta via. Anche perché arriva al termine di una gara piuttosto sofferta per il Diavolo. Il quale aveva siglato l'ultimo gol nella Torino bianconera il 28 maggio 2023, quando si impose 1-0 con la rete di Olivier Giroud.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 68' Cissè (M), 92' Gatti (J)

: 68' Cissè (M), 92' Gatti (J) Il top per Tuttosport : Alphadjo Cisse

: Alphadjo Cisse Il flop per Tuttosport: Adrien Rabiot

Difesa: Gila ordinato; Pavlović costretto alle maniere forti

Maignan (Voto Tuttosport 6,5 ): "Due parate decisive su Conceição, oltre a quella smanacciata - semplicissima per uno del suo status - su Nico González".

(Voto Tuttosport ): "Due parate decisive su Conceição, oltre a quella smanacciata - semplicissima per uno del suo status - su Nico González". Gila (Voto Tuttosport 6 ): "Ordinato, costringe la Juve a virare sul fronte opposto".

(Voto Tuttosport ): "Ordinato, costringe la Juve a virare sul fronte opposto". De Winter (Voto Tuttosport 6 ): "Dopo un primo tempo all’insegna della frenesia più totale, gli basta una lavata di testa di Amorim per ricominciare a dirigere il trio difensivo con diligenza e annullare Kolo Muani".

(Voto Tuttosport ): "Dopo un primo tempo all’insegna della frenesia più totale, gli basta una lavata di testa di Amorim per ricominciare a dirigere il trio difensivo con diligenza e annullare Kolo Muani". Pavlović (Voto Tuttosport 5,5): " Nico González e Conceição lo costringono alle maniere forti, scappandogli via in troppe occasioni ".

Il focus di PianetaMilan: le pagelle del nostro Stefano Bressi di PM, rispetto alla lettura data alla partita ed alla prestazione dei singoli della difesa del Milan su 'Tuttosport', sono state decisamente più magnanime. Per noi, infatti, Maignan ha meritato 7, così come Gila (uscito lui dal campo per infortunio, il Milan è franato e ha incassato il pareggio nel recupero) e così come De Winter, che nella ripresa si è reso autore di almeno due-tre chiusure fondamentali sugli attaccanti bianconeri. Non ci trova d'accordo neanche l'insufficienza per Pavlović: noi abbiamo dato 6,5 al serbo, che ha tutto sommato retto bene Conceição, eccezion fatta per l'occasione in cui il portoghese gli è sgusciato via centrando il palo.

Centrocampo: Moreira, tanti errori; Estupiñán inesistente

Moreira (Voto Tuttosport 5 ): "Amorim lo lancia a sorpresa tra i titolari nonostante gli 0 minuti in archivio, e si vede: poche intuizioni e tanti errori".

(Voto Tuttosport ): "Amorim lo lancia a sorpresa tra i titolari nonostante gli 0 minuti in archivio, e si vede: poche intuizioni e tanti errori". Musah (Voto Tuttosport 5,5 ): "Alterna scelte folli, come il retropassaggio alto che spalanca un’autostrada ad Alajbegović, a break da tuttocampista".

(Voto Tuttosport ): "Alterna scelte folli, come il retropassaggio alto che spalanca un’autostrada ad Alajbegović, a break da tuttocampista". Modrić (Voto Tuttosport 6,5 ): "Si sbatte per ripulire le trame rossonere. Quando il Milan scivola indietro a difendere si mette in mostra pure con un paio di chiusure da gladiatore".

(Voto Tuttosport ): "Si sbatte per ripulire le trame rossonere. Quando il Milan scivola indietro a difendere si mette in mostra pure con un paio di chiusure da gladiatore". Estupiñán (Voto Tuttosport 5,5): "Inesistente per gran parte del match. Da capire il perché Amorim l'abbia preferito a Bartesaghi".

Il focus di PianetaMilan: concordiamo con l'analisi di 'Tuttosport' in merito alle prestazioni di Moreira e Modrić. Abbiamo, infatti, assegnato un 5 al belga, che ha sbagliato moltissimo nella sera del suo debutto con la maglia rossonera e un 6,5 al croato, poiché giunge sempre tra i primi nei contrasti e sui palloni vaganti, oltre ad essere molto preciso in fase di impostazione. Abbiamo, però, assegnato la sufficienza - voto 6 - sia a Musah sia a Estupiñán, poiché riteniamo che i due, sebbene non autori certo di una prestazione memorabile, abbiano fornito il loro utile contributo alla causa ai fini del risultato finale di parità.

Attacco: Rabiot, pochi spunti; Ramos pigro e a corto di idee

Rabiot (Voto Tuttosport 5 - Peggiore in campo ): "Affoga insieme al resto della trequarti rossonera, dando l’impressione di non saper fare granché a quelle latitudini. Specie spalle alla porta. Pochi spunti e sfilza di palle regalate alla Juve".

(Voto Tuttosport - ): "Affoga insieme al resto della trequarti rossonera, dando l’impressione di non saper fare granché a quelle latitudini. Specie spalle alla porta. Pochi spunti e sfilza di palle regalate alla Juve". Saelemaekers (Voto Tuttosport 6 ): "Gara pulita, senza disattenzioni o guizzi. La miglior condizione, dopo le fatiche mondiali, è ancora da trovare".

(Voto Tuttosport ): "Gara pulita, senza disattenzioni o guizzi. La miglior condizione, dopo le fatiche mondiali, è ancora da trovare". Ramos (Voto Tuttosport 5): "Pigro e a corto di idee: al cospetto di Bremer e Lucumí impallidisce".

Il focus di PianetaMilan: cambia quasi totalmente la scheda dei voti e giudizi per l'attacco per noi di 'PM'. Seppur giudicando insufficiente la prestazione di Rabiot, dal quale - per bravura tecnica, leadership e carisma - ci si aspettava sicuramente qualcosa in più ieri allo Stadium, abbiamo assegnato al francese 5,5 in pagella. Stesso voto per Ramos, che, sì, è vero, non ha di certo brillato tra i centrali bianconeri, abili a non farlo mai liberare al tiro. Il portoghese, però, ha provato a giocare per la squadra e a ripulire quanti più palloni transitavano per le sue zone. Insufficienza, voto 5, invece, per Saelemaekers: evanescente e fumoso il belga visto contro la Vecchia Signora.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Chukwueze (Voto Tuttosport: 6,5 ): "Serve a Cisse la palla dello 0-1 con un cambio di gioco favoloso". (Dal 61')

(Voto Tuttosport: ): "Serve a Cisse la palla dello 0-1 con un cambio di gioco favoloso". (Dal 61') Loftus-Cheek (Voto Tuttosport: 5,5 ): "Si perde Gatti sul cross di Koopmeiners. Errore che macchia una mezz'ora, tutto sommato, dignitosa". (Dal 61')

(Voto Tuttosport: ): "Si perde Gatti sul cross di Koopmeiners. Errore che macchia una mezz'ora, tutto sommato, dignitosa". (Dal 61') Cisse (Voto Tuttosport: 7,5 - Migliore in campo ): "Spacca in due il match con un gol da predestinato. Prima lo stop, stupendo, sul cambio di gioco di Chukwueze, poi il destro con i giri giusti sul secondo palo". (Dal 61')

(Voto Tuttosport: - ): "Spacca in due il match con un gol da predestinato. Prima lo stop, stupendo, sul cambio di gioco di Chukwueze, poi il destro con i giri giusti sul secondo palo". (Dal 61') Jashari (Voto Tuttosport: Senza Voto ): "Non giudicabile". (Dall'82')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dall'82') F. Terracciano (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non giudicabile". (Dall'88')

Mister Amorim (Voto Tuttosport: 5,5): "La scelta di Moreira ed Estupiñán al posto di Chukwueze e Bartesaghi si rivela fallimentare. Come avanzare Rabiot sulla trequarti".

Il focus di PianetaMilan: rispetto a 'Tuttosport', noi di PM abbiamo premiato Chukwueze con mezzo punto in più (voto 7) perché il nigeriano è entrato benissimo a gara in corso, fornendo l'assist per il gol di Cisse e dando un notevole apporto sulla fascia destra rispetto a Moreira. Per Cisse, anche da noi un 7,5 pieno e meritato: il giovane trequartista italiano 'is on fire'! Peccato per Loftus-Cheek, che noi abbiamo voluto premiare con un 6. Era entrato bene in partita e non è l'unico ad avere colpe sul gol nel recupero di Gatti. Sufficienza anche per mister Amorim: il Milan non ha giocato bene e si è fatto rimontare. Alcune scelte di formazione non sono state proprio il massimo. Però un punto sul campo della Juventus non lo conquisteranno mica tutti.