Il Milan di Rúben Amorim, reduce da due bei successi in avvio di campionato contro Torino (2-1) e Venezia (2-0), frena sul campo della Juventus di Luciano Spalletti, pareggiando 1-1.

Un punto sul campo di una rivale storica come la Juve, naturalmente, non si butta via. Anche perché arriva al termine di una gara piuttosto sofferta per il Diavolo. Il quale aveva siglato l'ultimo gol nella Torino bianconera il 28 maggio 2023, quando si impose 1-0 con la rete di Olivier Giroud.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 68' Cissè (M), 92' Gatti (J)

: 68' Cissè (M), 92' Gatti (J) Il top per il CorSport : Koni De Winter

: Koni De Winter Il flop per il CorSport: Gonçalo Ramos

Difesa: Gila bada al sodo; Pavlović vede le streghe con Conceição

Maignan (Voto CorSport 6,5 ): "Attento e pronto nel primo tempo, contro Conceição. Non può nulla contro Gatti".

(Voto CorSport ): "Attento e pronto nel primo tempo, contro Conceição. Non può nulla contro Gatti". Gila (Voto CorSport 6,5 ): "Bada al sodo. Chiusura rude, ma corretta, per stoppare lo scatto di Kolo Muani. Esce ammaccato".

(Voto CorSport ): "Bada al sodo. Chiusura rude, ma corretta, per stoppare lo scatto di Kolo Muani. Esce ammaccato". De Winter (Voto CorSport 7 - Migliore in campo ): "Non trasmette sempre sicurezza, ma in realtà ha sempre buone letture e i recuperi affannati sono provocati dalla mancanza di protezione della mediana".

(Voto CorSport - ): "Non trasmette sempre sicurezza, ma in realtà ha sempre buone letture e i recuperi affannati sono provocati dalla mancanza di protezione della mediana". Pavlović (Voto CorSport 5,5): "Saltato netto da Nico González in avvio, poi comincia a vedere le streghe con Conceição, che lo disorienta tra finte e controfinte ".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Abbiamo confermato il 7 a Gila, uscito nel finale di partita per un problema al tendine rotuleo (un'uscita costata cara al Diavolo, raggiunto dalla Juve nel recupero), ma alzato di mezzo punto il voto di Maignan (7), poiché incolpevole sul gol di Gatti ma bravo nelle altre circostanze. Noi di PM abbiamo valutato, però, da 6,5 la prestazione di Pavlović, che ha saputo tenere botta per 90' alle folate del folletto Conceição.

Centrocampo: Musah, buchi alle tue spalle; Modrić, ti tocca il lavoro sporco

Moreira (Voto CorSport 5,5 ): "Debutta da titolare e forse si fa tradire dall’emozione, commettendo un paio di errori banali. Trova più confidenza con il passare dei minuti, ma non sfonda mai".

(Voto CorSport ): "Debutta da titolare e forse si fa tradire dall’emozione, commettendo un paio di errori banali. Trova più confidenza con il passare dei minuti, ma non sfonda mai". Musah (Voto CorSport 6 ): "Si mette in verticale rispetto a Modrić, alzandosi fino alla trequarti. Ma così si aprono buchi alle sue spalle. E i vantaggi del suo movimento non si notano".

(Voto CorSport ): "Si mette in verticale rispetto a Modrić, alzandosi fino alla trequarti. Ma così si aprono buchi alle sue spalle. E i vantaggi del suo movimento non si notano". Modrić (Voto CorSport 6,5 ): "Fatica perché gli tocca soprattutto il lavoro sporco, con poche possibilità di illuminare il gioco. Ma il Milan non può fare a meno della sua intelligenza".

(Voto CorSport ): "Fatica perché gli tocca soprattutto il lavoro sporco, con poche possibilità di illuminare il gioco. Ma il Milan non può fare a meno della sua intelligenza". Estupiñán (Voto CorSport 6): "Serve sacrificio su quella fascia e lui si adegua".

Il focus di PianetaMilan: il 'CorSport' è stato più generoso con Moreira che, secondo noi di 'PianetaMilan.it' non è andato oltre il 5 nel giorno del suo debutto ufficiale - per giunta da titolare in un big match - con la maglia rossonera. All'inizio, infatti, il belga ha sbagliato praticamente tutto. Ci trovano d'accordo, invece, il 6 di Musah ed Estupiñán e il 6,5 di Modrić. Il quale, pur non avendo brillato, risulta essere sempre il faro del Milan, punto di riferimento per tutti i compagni.

Attacco: Rabiot avanzato perde efficacia; Saelemaekers troppo tenero

Rabiot (Voto CorSport 5,5 ): "Il dubbio è che in quella posizione troppo avanzata perda efficacia. Di sicuro la preferenza per il fioretto, rispetto alla sciabola non lo aiuta".

(Voto CorSport ): "Il dubbio è che in quella posizione troppo avanzata perda efficacia. Di sicuro la preferenza per il fioretto, rispetto alla sciabola non lo aiuta". Saelemaekers (Voto CorSport 5 ): "A volte è troppo tenero nei contrasti. Come se non avesse capito il nuovo metro arbitrale. Non crea nulla e Amorim lo toglie".

(Voto CorSport ): "A volte è troppo tenero nei contrasti. Come se non avesse capito il nuovo metro arbitrale. Non crea nulla e Amorim lo toglie". Ramos (Voto CorSport 5 - Peggiore in campo): " Soffocato dai centrali bianco ne ri. Chi l’ha visto? ".

Il focus di PianetaMilan: ci troviamo assolutamente d'accordo con il 5,5 inflitto a Rabiot. Il centrocampista francese, schierato nella posizione di trequartista destro del 3-4-2-1, sembra depotenziato. Da lui - magari schierato nel suo ruolo abituale - ci si aspetterebbe molto di più. Siamo d'accordo anche con il 5 a Saelemaekers, che ha corso a vuoto e che si è fatto spesso soffiare il pallone. Ha meritato, però, secondo noi mezzo punto in più Ramos (voto 5,5) perché - pur vedendosi poco - ha provato ad uscire dalla morsa dei difensori della Juve per giocare il pallone. Seppur con scarsa precisione.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Chukwueze (Voto CorSport: 6,5 ): "Impatto immediato: trova Cisse in area e il Diavolo passa". (Dal 61')

(Voto CorSport: ): "Impatto immediato: trova Cisse in area e il Diavolo passa". (Dal 61') Loftus-Cheek (Voto CorSport: 5,5 ): " Meglio di Rabiot nel peso offen sivo, ma si perde Gatti ". (Dal 61')

(Voto CorSport: ): " ". (Dal 61') Cisse (Voto CorSport: 7 - Migliore in campo ): "Torino gli porta bene. Dopo l’Olimpico, fa centro anche allo Stadium, con un’accoppiata stop-diagonale da stropicciarsi gli occhi". (Dal 61')

(Voto CorSport: - ): "Torino gli porta bene. Dopo l’Olimpico, fa centro anche allo Stadium, con un’accoppiata stop-diagonale da stropicciarsi gli occhi". (Dal 61') Jashari (Voto CorSport: Senza Voto ): " Non giudicabile ". (Dall'82')

(Voto CorSport: ): " ". (Dall'82') F. Terracciano (Voto CorSport: Senza Voto): "Non tappa l'ultimo buco". (Dall'88')

Mister Amorim (Voto CorSport: 6): "Il Diavolo resta una creatura ancora da decifrare. I cambi danno una mano, ma vincere sarebbe stato troppo per quanto prodotto".

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: per noi di PM, rispetto a quanto analizzato dal 'Corriere dello Sport', mezzo punto in più a Chukwueze (voto 7) per l'assist del gol rossonero e mezzo punto in più anche a Cisse (voto 7,5) perché ha segnato un gol da campioncino, giocando come un veterano nonostante non abbia ancora compiuto 20 anni. Abbiamo dato un 6 di stima a Loftus-Cheek, che, però, si è perso Gatti nell'azione che ha portato al pareggio 'last minute' della Juventus. Voto 6 confermato anche ad Amorim, ma ci aspettiamo di vedere ben altro spettacolo in campo.