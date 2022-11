Francia-Danimarca, le pagelle di Theo: “Giocatore di prima classe”

Le pagelle di Theo Hernandez dopo Francia-Danimarca, partita valida per il girone D dei Mondiali in Qatar. Secondo assist in due gare

Renato Panno

Il processo di crescita di Theo Hernandez procede a gonfie vele. La centralità con il Milan è ormai cosa nota, ma anche con la Nazionale il classe 1997 sta dando un saggio importante delle sue enormi qualità. L'ex Real Madrid, in occasione di Francia-Danimarca ai Mondiali, ha regalato il suo secondo assist in due partite: stavolta è stato Kylian Mbappé a beneficiare del passaggio chirurgico del terzino sinistro del Milan. I principali quotidiani sportivi, oggi in edicola, hanno stilato le pagelle relative al numero 22 francese.

Le pagelle di Theo Hernandez — 'La Gazzetta dello Sport' regala a Theo un bel 6,5, spiegando così la sua scelta: "Giudizioso, bravo ragazzo, attento... anche troppo. Quando si permette di usare le marce alte, mette in porta Mbappé. Giocatore di prima classe". Stesso voto anche per 'Tuttosport', che scrive: "Sempre pronto a sgroppare sulla fascia, entra nel gol del vantaggio di Mbappé. Nelle diagonali a volte soffre, ma il suo apporto è fondamentale in difesa. Il 'Corriere dello Sport', invece, si spinge oltre e arriva al 7 in pagella.