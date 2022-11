Mercato Milan – Il baby talento del Benfica come post-Ibra: le ultime

Nel momento in cui tutto il mondo si sta godendo i Mondiali in Qatar, per i club arriva il momento clou per svoltare la stagione in senso positivo. Il mercato di gennaio è alle porte e le valutazioni in casa Milan sono già iniziate. Se da un lato tengono banco i rinnovi di Rafael Leao e Ismael Bennacer, dall'altro si pensa a possibili colpi in entrata. A livello numerico il Milan ha una rosa molto lunga che non permette grossi margini di manovra a Paolo Maldini e Frederic Massara. Difficile pensare a possibili stravolgimenti nella sessione invernale, ma il discorso cambia se si guarda qualche mese più avanti.